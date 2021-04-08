AB Komisyonu, Türkiye'den sıcak haddelenmiş sac ithalatında telafi edici vergi soruşturmasını önlemsiz kapattı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Türkiye menşeli "sıcak haddelenmiş sac" ithalatına ilişkin telafi edici vergi soruşturmasını önlemsiz sonlandırmasından memnun olduklarını belirterek, "Bu çerçevede, Derneğimiz...

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Türkiye menşeli "sıcak haddelenmiş sac" ithalatına ilişkin telafi edici vergi soruşturmasını önlemsiz sonlandırmasından memnun olduklarını belirterek, "Bu çerçevede, Derneğimiz tarafından yürütülmekte olan telafi edici işlem (sübvansiyon) vergisi hazırlık çalışmaları da askıya alınmış bulunmaktadır." dedi.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yayan, Avrupa Çelik Üreticileri Derneğinin (EUROFER) başvurusu üzerine, AB Komisyonu tarafından, Türkiye menşeli "sıcak haddelenmiş sac" ithalatına karşı 14 Mayıs 2020'den bu yana anti-damping ve 12 Haziran 2020'den beri de telafi edici vergi soruşturması yürütüldüğünü hatırlattı.

Komisyon tarafından dün yapılan bildirime göre, EUROFER'in başvurusunu geri çekmesi üzerine, telafi edici vergi soruşturmasının önlemsiz sonlandırıldığını duyuran Yayan, "EUROFER'in telafi edici vergi soruşturması kapsamında talebini geri çekmesi ve Komisyonun söz konusu soruşturmayı sonlandırması memnuniyetle karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, dernekleri tarafından yürütülmekte olan telafi edici işlem (sübvansiyon) vergisi hazırlık çalışmalarının da askıya alındığını bildiren Yayan, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, AB Komisyonu tarafından sıcak haddelenmiş sac için yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında uygulanmakta olan geçici vergiler ve 30 Haziran itibarıyla süresi dolacak olan koruma tedbirleri için de benzer olumlu yaklaşımların sürdürülmesine, bu kapsamda geçici vergilerin kaldırılmasına, koruma tedbirlerinin süresinin uzatılmaması yönünde karar alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Çelik sektörümüz, AB ile imzalanmış bulunan Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ile oluşturulması hedeflenen 'Serbest Ticaret Alanı'na işlerlik kazandırılmasının, ilgili tüm tarafların çıkarına olacağı ve yıpratıcı, korumacı yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerektiği anlayışı ile her türlü iş birliğine hazırdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı