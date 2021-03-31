AB Komisyonu, Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na tekrar şikayet edecek
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AB Komisyonu, Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na tekrar şikayet edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AB Komisyonu, Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na tekrar şikayet edecek

Avrupa Komisyonu, Polonya'yı Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı alırken, Polonyalı hakimlerin bağımsızlığını kısıtlayan Yüksek Yargı Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerine hala devam etmesini gerekçe gösterdi.

Avrupa Komisyonu, Polonya'yı Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle bir kez daha Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı alırken, Polonyalı hakimlerin bağımsızlığını kısıtlayan Yüksek Yargı Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerine hala devam etmesini gerekçe gösterdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, kararları ile Polonyalı hakimlerin bağımsızlığına doğrudan etkisi olan Yüksek Yargı Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerine hala devam etmesi nedeniyle Polonya'yı bir kez daha Avrupa Adalet Divanı'na şikayet edeceğini açıkladı. Komisyon tarafından yayınlanan bildiride, Polonya'nın 2019 yılında yargı sistemine ilişkin yaptığı yasa ile Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğine yer verildi. Söz konusu yasayla oluşturulan Yüksek Yargı Disiplin Kurulu'nun siyasi etkiden bağımsız olmadığı, yargıçların baktıkları dosyalarda kısıtlamaya gitmek, yargıçları geçici süreyle görevden almak, maaşlarında kesinti yapmak, dokunulmazlıklarını kaldırmak gibi kararlarla Polonyalı hakimlerin bağımsızlığına sınırlama getirdiği belirtilen bildiride, bu durumun yalnızca Polonya yargı sistemine değil, tüm AB'ye ciddi bir darbe olduğu kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, bildirinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'daki hakimlerin bağımsızlığını tartışmaya açan sürekli faaliyetlerin endişe verici olduğunu, Polonyalı hakimlerin Avrupalı hakimler olduklarını ve görevlerini politik baskılar olmadan yapabilmeleri gerektiğini belirtti.

Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Polonya anayasasında da belirtildiği üzere ülkedeki yargı sistemine ilişkin düzenlemelerin ülkenin kendi iç meselesi olduğunu, Avrupa Komisyonu'nun başvurusunun hukuki bir gerçekliği bulunmadığını söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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