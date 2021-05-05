AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı