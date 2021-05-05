AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı
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AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB'nin Arnavutluk'a gönderdiği aşıların başkent Tiran'daki teslim töreninde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında ikilinin arkasından Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı
AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın basın toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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