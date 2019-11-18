AB Komisyonu'nun genişleme adayı sorgulama aşamasını geçti, nihai oylama önümüzdeki hafta

18.11.2019 18:19 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:19

Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamenterleri tarafından yoğun bir şekilde sorgulandıktan sonra Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin onayını aldı. Nihai oylama önümüzdeki hafta Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılacak. Oylamaya Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen liderlik yapacak.



Varhelyi 15 Kasım tarihinde Türkiye ve Batı Balkanlar ile ilgili 3 saat süren sorgulamanın ardından parlamenterleri ikna edemediği gerekçesi ile adaylığı onaylanmamıştı. Varhelyi'ye parlamenterleri ikna etmek için bazı sorulara yazılı olarak cevap vermesi talep edilerek, 18 Kasım öğleye kadar süre tanınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle