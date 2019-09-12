AB Komisyonu'nun eski Türkiye masası şefi Servantie: İktidar ekonomide serbest rekabet istemiyor

12.09.2019 16:30

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eski Türkiye masası şefi Alain Servantie, Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde ne düzeleceği ne de kötüleşeceğini belirterek, Türkiye'de iktidarın ekonomide serbest rekabet istemediğini söyledi.



Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde son durumla ilgili olarak Euronews'ün sorularını yanıtlayan Alain Servantie, AB'nin önümüzdeki 5 yıl içinde de hiçbir üye ülkeyi üyeliğe almasının beklenmediğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle