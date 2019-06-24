AB Komisyonu'ndan 'seçim değerlendirmesi': Reformlara yeniden dönülmeli

İstanbul'da düzenlenen 23 Haziran yerel seçimlerini yakından takip eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin "reformlara yeniden dönülmeli" dedi.

"Seçilen kişiye mazbatası verilmeli" diyen Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, "Seçilen kişi halkın iradesi doğrultusunda görevine başlayabilmeli. Ayrıca demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmeli ve reformlara yeniden dönülmeli. Bunlar ilişkilerimizin temel unsuru niteliğinde" dedi. Euronews.com'da Görüntüle