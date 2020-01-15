AB Komisyonu: Makedonya ve Arnavutluk tam üyelik müzakerelerine başlamak için hazır
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AB Komisyonu: Makedonya ve Arnavutluk tam üyelik müzakerelerine başlamak için hazır

Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Oliver Varhelyi, Makedonya ve Arnavutluk’un, AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamak için hazır olduğunu açıkladı.

15.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:41
AB Komisyonu: Makedonya ve Arnavutluk tam üyelik müzakerelerine başlamak için hazır

'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Varhelyi, ve 'un, AB ile katılım müzakerelerine başlamak için hazır olduğunu açıkladı.


Üsküp'e yaptığı ziyaretin ardından basına konuşan Varhelyi, AB'nin önümüzdeki aylarda iki ülkeyle tam üyelik müzakerelerini başlatmasını umut ettiğini söyledi. Oliver Varhelyi, "İki ülke de tam üyelik müzakerelerine başlatmaya hazır." dedi., Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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