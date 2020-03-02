AB Komisyonu, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin açılmasına desteğini yineledi

02.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:50

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, iki ülkeyle müzakere sürecinin açılmasını desteklediğini bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un hukukun üstünlüğü alanındaki reformlarda önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi.

Arnavutluk'un yargı reformu ve hakimlerin güvenlik soruşturmaları ile yolsuzluk ve organize suçla mücadele konularında ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, iltica sisteminde de düzelmeler olduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Makedonya'da ise yargı bağımsızlığı alanında önemli adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, organize suçla mücadelede de iyileşme olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "İki ülke de somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydediyor. Bu nedenle Komisyon, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakere sürecinin açılmasını destekliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ise "Genişleme stratejimizde değişikliğe gitmemizin ardından Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la ilgili hazırladığımız raporlar, ülkelerin reform çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor. Üye ülkelerin, müzakereleri açma bağlamında önümüzdeki haftalarda olumlu karar almasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA