AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek aday ilaç için tedarik anlaşması imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek aday ilaç için tedarik anlaşması imzaladı

AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek aday ilaç için tedarik anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılabilecek aday bir ilaç için İngiltere merkezli ilaç şirketi Glaxo Smith Kline ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılabilecek aday bir ilaç için İngiltere merkezli ilaç şirketi Glaxo Smith Kline ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Komisyon'dan yapılan yazılı açıklamada, bunun, haziranda duyurulan beş umut verici aday ilaçtan oluşan ilk portföyün parçası olduğu ve Birliğin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından incelenmesinin devam ettiği belirtildi.

Sözleşmeye 16 üye ülkenin dahil olduğu ifade edilen açıklamada, 220 bine kadar ilacın satın alınmasının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu "Sotrovimab" adlı ilacın Kovid-19'u şiddetli geçirme riski altında olan ancak hafif semptom gösteren hastaların tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.

EMA, Sotrovimab'ı 7 Mayıs'ta ön değerlendirmeye almıştı.

AB'de Kovid-19 tedavisi için halihazırda yalnızca "Remdesivir" adlı antiviral ilaç kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken İrem Derici Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek aday ilaç için tedarik anlaşması imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:52:07. #1.16#

title