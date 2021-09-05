AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret edecek
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AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret edecek

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi, Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, 6-7 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, 6-7 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üst düzey yetkililer ve iş çevreleriyle bir araya gelecek olan Genişleme Komiseri Varhelyi'ye AB Başkanlığı'nda Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili bir brifing verilecek. Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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