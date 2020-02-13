AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı?
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AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle 8 ülkeyi uyardı.

13.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15
AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı?

(AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle , Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve 'ni uyardı.


AB Komisyonu'nun ilgili ülkelere gönderdiği "resmi tebligat", AB mevzuatının ulusal yasalara uyarlanmaması halinde para cezasıyla sonuçlanabilecek yasal yaptırımlar öncesi ilk uyarı niteliğini taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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