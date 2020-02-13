AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı?
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle 8 ülkeyi uyardı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle Macaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni uyardı.
AB Komisyonu'nun ilgili ülkelere gönderdiği "resmi tebligat", AB mevzuatının ulusal yasalara uyarlanmaması halinde para cezasıyla sonuçlanabilecek yasal yaptırımlar öncesi ilk uyarı niteliğini taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle