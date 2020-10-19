AB Komisyonu, insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırım rejimi teklifi hazırladı
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AB Komisyonu, insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırım rejimi teklifi hazırladı

19.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:30
AB Komisyonu, insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırım rejimi teklifi hazırladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünya genelindeki ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanmak üzere yeni bir yaptırım teklifi hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünya genelindeki ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanmak üzere yeni bir yaptırım teklifi hazırladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile AB Komisyonu'nun ortak teklifi, AB Konseyince kabul edilirse "AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" olarak anılacak.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni yaptırım rejiminin dünya genelinde insan haklarını ihlal edenlere karşı yaptırım uygularken AB'nin daha esnek davranmasını sağlayacağı belirtildi.

Yeni rejimde, varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı gibi kısıtlamalar bulunacak. Bu teklifle AB Komisyonu ilk kez seyahat yasaklarının denetimini yapabilecek.

Yaptırımların, üye ülkeler için yasal bağlayıcılığı bulunuyor

AB'nin halen yaklaşık 40 farklı yaptırım rejimi bulunuyor. İnsan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere AB'nin Suriye, Belarus, Venezuela ve Rusya gibi ülkelere yaptırımları devam ediyor.

Yeni rejimin bunların yerini almayacağı, AB'nin insan haklarının yanı sıra demokrasi, hukukun üstünlüğü ve uluslararası hukuk ilkelerini destekleme taahhüdünün göstergesi olacağı belirtiliyor.

AB Komisyonunun teklifinin kabul edilmesi için üye ülkeler tarafından AB Konseyi'nde görüşülmesi gerekiyor.

AB'nin kabul edilen yaptırımları, üye ülkeler için yasal olarak bağlayıcılığı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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