AB Komisyonu İçişlerinden sorumlu üyesi Johansson Romanya'da
AA - Güncel
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AB Komisyonu İçişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Siret kentinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı sivilleri ziyaret etti.
AB Komisyonu İçişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Siret kentinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı sivilleri ziyaret etti. Johansson'a Çernovtsi Oblastı valisi Serhiy Osachuk eşlik etti.