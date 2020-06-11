AB Komisyonu, iç sınırların 15 Haziran'da açılmasını tavsiye etti
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AB Komisyonu, iç sınırların 15 Haziran'da açılmasını tavsiye etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırmasını önerdi.

AB Komisyonu, iç sınırların 15 Haziran'da açılmasını tavsiye etti
11.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:25

Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, üye ülkeler ve Schengen bölgesindeki ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında uygulamaya başladığı kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırmasını önerdi.

Çevrim içi ortamda basın toplantısı düzenleyen Johansson, üye ülkelerde Kovid-19'a ilişkin durumda düzelme olduğuna işaret ederek, Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin (ECDC) iç sınır kısıtlamalarının virüsle mücadeleye katkı sağlamadığını açıkladığını anımsattı.

Johansson, bazı üye ülkelerin halihazırda iç sınırlarını açmaya başladığına dikkati çekerek, "Tüm üye ve Schengen bölgesindeki ülkelerin mümkünse 15 Haziran'da iç sınır kısıtlamalarını kaldırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tarihte mümkün olmazsa, kısıtlamaların en kısa zamanda kaldırılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Dış sınırlar

Johansson, dış sınırlara ilişkin kısıtlamaların kaldırılması için önce üye ülkelerin iç sınırlarının tamamen açılması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin kısıtlamaların normal koşullarda 15 Haziran'da sona ermesi gerektiğini belirten Johansson, ancak üye ülkelerin, üçüncü ülkelere ilişkin zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının 30 Haziran'a kadar uzatılmasını talep ettiğini bildirdi.

Johansson, AB ülkelerine üçüncü ülkelerden seyahatin kademeli olarak 1 Temmuz'da açılmasını tavsiye ederek, ülkelerdeki epidemiyolojik durum, tecrit kuralları ve mütekabiliyet ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Sınırlara ilişkin kararların üye ülkelere ait olduğunun altını çizen Johansson, AB Komisyonunun dış sınırların açılmasına katkı sağlamak için koordinasyon rolü üstleneceğini söyledi.

Johansson, "AB Komisyonu, dış sınırların açılması konusunda üye ülkelere yardımcı olmak için ülke listeleri hazırlamalarına katkı sağlayacak." bilgisini paylaştı.

Batı Balkan ülkelerine yönelik kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılabileceğine işaret eden Johansson, salgının sürdüğünü, kişisel tedbirlerin önem taşımaya devam ettiğini belirtti.

Johansson, vatandaşların sınırların açılmasına ilişkin gelişmeleri takip etmesi için bir internet sitesinin de hizmete sokulacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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