AB Komisyonu: Fransa'nın uğradığı muamele kabul edilemez - Haberler
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AB Komisyonu: Fransa'nın uğradığı muamele kabul edilemez

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB Komisyonu: Fransa'nın uğradığı muamele kabul edilemez

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avustralya'nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa'yla anlaşmasını iptal etmesi meselesinde Paris yönetiminin uğradığı muamelenin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Avustralya'nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa'yla anlaşmasını iptal etmesi meselesinde Paris yönetiminin uğradığı muamelenin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Von der Leyen, CNN International televizyonundan Christian Amanpour'a verdiği röportajda, Fransa-ABD arasındaki denizaltı anlaşması kriziyle ilgili konuştu.

"Bu konuda yanıtlanması gereken çok açık soru var. Üye devletlerimizden biri kabul edilemez bir muameleye uğradı. Bu yüzden ne olduğunu ve neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. İşleri normal seyrinde sürdürmek için öncelikle bunu açıklığa kavuşturmamız gerek." diyen von der Leyen, Avrupa'da bu konunun ele alınışıyla ilgili bir hayal kırıklığı oluştuğunu aktardı.

Von der Leyen, "Biz dostuz, ortağız. Dostlar ve ortaklar özellikle ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirleriyle konuşurlar. Bu açıkça gerçekleşmedi. ve bu konuda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Amanpour'un Çin'in Batılı ortaklar arasındaki gerginlikten faydalanmak isteyip istemeyeceğine ilişkin sorusu üzerine von der Leyen, "Bunun olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz çünkü kimin dostumuz kimin düşmanımız olduğunu çok iyi biliyoruz." yanıtını verdi.

Afganistan

Von der Leyen, Afganistan'daki önceliğin insani kriz ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız insanların gördüğü muameleye karşı mücadele etmek olduğunu vurgulayarak, "Taliban'ın bize şu anda en büyük zorlukları atlatmak konusunda ihtiyacı var. Bu Taliban hükümetinin tanınması anlamına gelmiyor. Onlarla pratik bir zeminde konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savunma birliği

AB Komisyonu Başkanı, AB'nin savunma birliği kurmak konusunda adımlarını hızlandıracağını, NATO dışında da bağımsız şekilde hareket kabiliyetine sahip olunması gerektiğini belirtti.

Fransa'da gelecek sene bu meselenin detaylarının ele alınacağı bir zirve düzenleneceğini anımsatan von der Leyen, bu sırada da uygulanabilir adımlar konusunda çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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Haber: AB Komisyonu: Fransa'nın uğradığı muamele kabul edilemez - Haberler
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