AB Komisyonu Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs kaptı

AB Komisyonu'nun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması sürecinde Brüksel adına müzakereleri yürüten Barnier, Covid-19 olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Barnier, Twitter mesajında "Covid-19 testlerim pozitif çıktı. İyiyim. Ekibim gibi ben de bütün talimatları yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle