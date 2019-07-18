AB Komisyonu başkanlık seçimi İtalya'da koalisyonu böldü, erken seçim gündemde
İtalya’da koalisyon hükümeti, AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde yaşanan görüş ayrılığından dolayı zor günler yaşıyor. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, yaz tatili sonrasında erken seçime gidilebileceğini söyledi.
İtalya'da koalisyon hükümeti, AB Komisyonu Başkanlığı seçimlerinde yaşanan görüş ayrılığından dolayı zor günler yaşıyor. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, yaz tatili sonrasında erken seçime gidilebileceğini söyledi.
Lig Partisi lideri Salvini İtalyan Il Corrie della Sera gazetesine verdiği demeçte meclisinin fesh edilerek yaz tatili sonrasında erken seçime gidilmesi için hala zaman olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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