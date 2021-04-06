AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını...

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik, iki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük"