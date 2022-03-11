AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız."
AA - Ata Ufuk Şeker - Güncel
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız."
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: " Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız."
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel