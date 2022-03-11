AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız." - Haberler

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız."

AA - Ata Ufuk Şeker - Güncel
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen:

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: "Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız."

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: " Rusya'yı pazarlarımızda en çok gözetilen ülke statüsünden mahrum bırakacağız."

AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Rusya, Güncel, Haberler

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