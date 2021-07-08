AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kıbrıs Rum kesiminde

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti.

Rum basınındaki habere göre, GKRY'de temaslarda bulunan von der Leyen, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'le Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Anastasiadis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama yapan von der Leyen, "Şunu tekrarlamak isterim ki; (Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içerisindeyiz. Kıbrıs'ın da beklediği bu." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin tüm üyelerinin GKRY ile dayanışma içinde bulunduğunu, birlik olmanın AB'nin en önemli yönü olduğunu söyledi.

AB'nin "Kurtarma ve Dayanıklılık Planı"nın Kıbrıs Rum kesimine ilişkin kısmının onayını teslim etmek amacıyla Kıbrıs'ta bulunan von der Leyen, görüşmede, "Kurtarma Planı'nın Rum kesiminde Kıbrıs'ta uygulanmaya başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti" dile getirdi. Von der Leyen, söz konusu planın Rum kesimindeki afetlerle mücadele için kullanılmak üzere 18 milyon avroluk bir ödenek de içerdiğini belirtti.

Haberde, Anastasiadis ve von der Leyen'in daha sonra Kıbrıs Üniversitesini ziyaret ettikleri, burada gerçekleştirilen törenle von der Leyen'in, AB Kurtarma ve Dayanıklılık Planı'nın Rum kesimini ilgilendiren 1 milyar 200 milyon avroluk kısmının onayını ilan ettiği aktarıldı.

Anastasiadis ve von der Leyen'in düzenledikleri basın toplantısında, söz konusu planın "dengeli reformlar ve yatırımlar içerdiğine" vurgu yaptıkları da belirtildi.

Kıbrıs Rum kesimi ziyaretine dün başlayan von der Leyen, geçen hafta sonu Rum kesiminde çıkan büyük yangından etkilenen bölgeyi ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya