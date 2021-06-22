AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İtalya'nın "Ulusal Toparlanma Planı"nı başlattı
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İtalya'nın "Ulusal Toparlanma Planı"nı başlattı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İtalya'nın 'Ulusal Toparlanma Planı'nı başlattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile beraber, AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla oluşturduğu kurtarma fonundan İtalya'ya ayrılacak 191,5 milyar avroluk kaynağa ilişkin "İtalyan...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile beraber, AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla oluşturduğu kurtarma fonundan İtalya'ya ayrılacak 191,5 milyar avroluk kaynağa ilişkin "İtalyan Ulusal Toparlanma Planı"nı başlattı.

Başkent Roma'daki tarihi Cinecitta sinema stüdyolarında düzenlenen basın toplantısında Draghi, "Ülkemiz için gurur günü. AB Komisyonu Başkanı'nın ziyareti İtalyan planını başlatıyor. Ülkemizin büyümesini, daha adil, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir kılmaya yönelik bir plan geliştirdik." dedi.

Draghi, 191,5 milyar avroluk kaynağa yönelik geliştirilen planın İtalya'yı "harekete geçireceğine" işaret ederek, "Bunun, İtalyan ekonomisinin toparlanmasının şafağı olduğunu umuyorum." diye konuştu.

Mario Draghi, bütün İtalyanların ve hükümet olarak kendilerinin, AB üyesi diğer ülkelerdeki insanların vergilerinden gelen bu kaynağı iyi kullanmaları gerektiğini, bu konuda önemli bir sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen de İtalya'ya yönelik 191,5 milyar avroluk fonun gelecek haftalarda İtalya'ya ulaşmaya başlayacağını belirterek, "Bu ortak yolculuğun sonu değil aksine sıkı çalışma gerektirecek bir dönemin başlangıcı. Ben ve Komisyonum, İtalya'nın yanında olacak." ifadesini kullandı.

"Bu hayatta bir kez olabilecek bir fırsat. Her şeyi düzene koyup yeniden başlamak için bir fırsat." diyen Von der Leyen, İtalya'nın bir dizi rekabetçi reform ile finans ve yargı alanında özellikle davaların süresini kısaltmaya yönelik reformlar yapması gerektiğini ifade etti.

İtalya, AB'nin üye ülkeler için öngördüğü toplam 750 milyar avroluk fondan 191,5 milyar ile "aslan payı"nı alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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