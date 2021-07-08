AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Hırvatistan'ın Kovid-19'a karşı ulusal kurtarma paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi Hırvatistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırladığı 6,3 milyar avroluk ulusal kurtarma paketini "son derece parlak ve iddialı" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi Hırvatistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırladığı 6,3 milyar avroluk ulusal kurtarma paketini "son derece parlak ve iddialı" şeklinde değerlendirdi.

Von der Leyen, temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'da Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Von der Leyen, Hırvatistan'ın salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırlanan Yeni Nesil AB adlı kurtarma fonunun en büyük kullanıcılarından birisi olacağına işaret ederek, 6,3 milyar avro değerinde hazırlanan ulusal kurtarma paketinin oldukça parlak ve iddialı olduğunu belirtti.

Ulusal kurtarma paketinin Hırvatistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasını yüzde 2,9 artıracağını söyleyen Von der Leyen, "Bu, 2026'ya kadar 21 bin yeni iş yerinin açılmasına da olanak sağlayacak. AB üye ülkeleri salgın krizinden çok daha güçlü bir şekilde çıkacak." dedi.

Von der Leyen, Hırvatistan'ın Schengen'e katılımda oldukça iyi bir yolda ilerlediğini vurgulayarak, Hırvatistan'ın 2023'e kadar Avro Bölgesi'ne de dahil olacağını söyledi.

Hırvatistan vatandaşlarına hem kendi hem de yakınlarını korumaları için aşılanmaları çağrısında bulunan Von der Leyen, Plenkovic'e ulusal kurtarma paketinin onaylandığını ifade etti.

Plenkovic de ülkesinin salgının yanı sıra iki büyük deprem yaşadığını anımsatarak, AB'den alacakları desteği 2026'ya kadar kilit yatırım ve reformlarda kullanacaklarını anlattı.

Von der Leyen, Zagreb'deki temasları kapsamında hükümet oturumuna katılırken başkentte 22 Mart 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde hasar gören tarihi Zagreb Katedralini de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija