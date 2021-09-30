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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Batı Balkan ülkelerine aşı çağrısı

AA / Bedrudin Brljavac - Haberler | Güncel
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Batı Balkan ülkelerine aşı çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Batı Balkan ülkelerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı hızlandırmaları çağrısında bulundu.

AB Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB-Batı Balkan Zirvesi öncesinde bölge ülkelerini ziyaret eden Von der Leyen, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı birbirine bağlayan Svilaj köprüsünün açılışına katıldı.

Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırında bulunan Svilaj kentinde düzenlenen törende konuşan Von der Leyen, AB'nin desteğiyle yapılan köprünün AB ile Batı Balkanları birbirine bağladığını ifade ederek, "Batı Balkanlar, Avrupa'ya dahildir. Bu bizim ortak çıkarımızdır." dedi.

Bölge ülkelerin Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarını hızlandırması gerektiğine işaret eden Von der Leyen, aşılamanın hayat kurtardığını belirtti.

Von der Leyen, AB'nin Batı Balkan Ekonomi ve Yatırım Planı oluşturduğunu söyleyerek, "Bölge ülkeleri arasında da köprü inşa edilmeli ve bu barış köprüsü olmalı. Ülke yöneticileri vatandaşlarının çıkarlarını ilk sıraya koymalı. Bizler her adımda sizlerle olmaya hazırız." diye konuştu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de köprünün açılışıyla Bosna Hersek ile ilişkilerinin çok daha güçleneceğini belirterek, bölge ülkeleri arasında güven ve barışın inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ise AB'nin desteğiyle ülkesi ve Hırvatistan'ın büyük bir projeyi hayata geçirdiğine işaret ederek, "Bu köprü sadece iki ülke sınırını değil, iki halkı da birbirine bağlayacak." diye konuştu.

Von der Leyen; Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan temaslarının ardından Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek.

AA / Bedrudin Brljavac - Son Dakika Haberleri
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