AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını... - Haberler

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını...

AA, Selen Temizer - Güncel
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını...

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

AA / Selen Temizer - Güncel

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rus, Güncel, Haberler

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