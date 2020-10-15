AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19)...
15.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:52
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı