AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19)...
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19)...

15.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:52
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19)...

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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