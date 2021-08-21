AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok"
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AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok"

AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği Komisyonu (AB) Ursula von der Leyen, İspanya'nın başkenti Madrid'te Afganların tahliye edildiği Torrejon de Ardoz askeri üssünde yaptığı konuşmada, "Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu (AB) Ursula von der Leyen, İspanya'nın başkenti Madrid'te Afganların tahliye edildiği Torrejon de Ardoz askeri üssünde yaptığı konuşmada, "Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu (AB) Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Afganistan'dan İspanya'ya getirilen ve çoğunluğunu AB ile iş birliği yapanların oluşturduğu Afganların tahliye edildiği Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünü ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan liderler ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. İspanya Başbakanı Sanchez, Afganistan'daki durumun endişe verici olduğunu ifade ederek İspanya olarak ülkeden ayrılmak isteyen insanlara destek olmak için bir kısmını ülkeye kabul ettiklerini dile getirdi.

"DRAMATİK SONUÇLARI OLAN STRATEJİK BİR DURUMDAN GEÇİYORUZ"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise İspanya'ya aldığı inisiyatif nedeniyle teşekkür etti. Afganistan'daki gelişmelere değinen Michel, "Dramatik sonuçları olan stratejik bir durumdan geçiyoruz. Burada ülkelerinden koparılmış insanlarla bir aradayız. AB ve İspanya ortak bir çalışmayla zor durumdaki bu insanlara yardım etti" dedi.

Gelecek hafta yapılacak G7 Toplantısında konuyu gündeme getireceklerini belirten Michel, Afganistan'ın terör unsurları için uygun bir alana dönüşmesini engellemek gerektiğini, bunun hem insan haklarının korunması hem de göç konusunu yakından ilgilendiren bir tehlike olduğunu vurguladı.

"TALİBAN'I TANIMIYORUZ, TALİBAN İLE SİYASİ TEMASIMIZ YOK"

AB Komisyonu başkanı Usula von der Leyen ise ülkede yaşanan gelişmelerin yol açtığı insanlık dramına işaret ederek AB'nin insanı yardımlarına devam edeceğini kaydetti. Leyen, Komisyonun bu yıl Afganistan için tahsis ettiği 57 milyon Euro tutarındaki insani yardımda artış önereceğini dile getirdi. "Taliban'ı tanımıyoruz, Taliban ile siyasi temasımız yok" diyen Leyen, "Kabil'dekilerin havalimanına getirilmesini sağlamak istiyoruz. Taliban'ı dinleyebiliriz ama onları sözlerine göre değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

AB'yi yakından ilgilendiren göç riskine değinen Leyen, "Uluslararası toplum olarak insanların kaçakçıların ellerine düşmemesi için ülkelerinde kalmalarını sağlayacak seçenekler sunmak zorundayız. Bu konuyu G7'de gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok'
AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok'
AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok'
AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok'
AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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