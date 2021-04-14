- AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek"
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- AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek" Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Johnson & Johnson Covid-19 aşısının Avrupa Birliği'nde kullanımının durdurulmasının ardından Pzifer ve BioNTech'in AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik...

- AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek"

BRÜKSEL - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Johnson & Johnson Covid-19 aşısının Avrupa Birliği'nde kullanımının durdurulmasının ardından Pzifer ve BioNTech'in AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edeceğini açıkladı.

ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson'ın korona virüse karşı geliştirdiği aşının uygulandığı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesi nedeniyle Avrupa Birliği'nde bu hafta başlayan dağıtımına ara verilmişti. Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşısının AB'ye tedarikinin sekteye uğramasının ardından Pzifer/BioNTech aşı tedariğinin arttırılacağı açıklandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün AB'nin aşılama stratejisine ilişkin düzenlenen toplantıda, Pzifer ve BioNTech'ten yılsonunda gelmesi beklenen aşı teslimatının öne çekildiğini ve şirketlerin AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edeceğini duyurdu. Johnson & Johnson aşısına ilişkin gelişmelerin "planları bozabilecek birçok faktör olduğunu" gösterdiğini belirten von der Leyen, AB'nin aşılamayı hızlandırma amacıyla hızlı hareket edeceğini söyledi. Von der leyen ayrıca, AB ülkelerinde şu ana kadar 100 milyon aşı uygulandığını ve 27 milyon kişinin aşının ikinci dozunu aldığını ifade etti. Ek tedarikin, AB'nin halihazırda Pfizer'dan önümüzdeki Haziran ayına kadar beklediği 200 milyon doza ekleneceğini dile getiren von der Leyen, böylece şirketlerin AB'ye toplam tedariğinin 250 milyon doza çıkarılacağını söyledi.

AB, Pfizer ve BionTech ile bu yıl teslim edilmek üzere toplam 600 milyon doz aşı için iki sözleşme imzaladı.

- AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek'
- AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek'
- AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek'
- AB Komisyonu Başkanı Leyen: 'Pfizer ve BioNTech, AB'ye 50 milyon ek aşı tedarik edecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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