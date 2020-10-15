AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti
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AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti

15.10.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:30
AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesini koronavirüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle acilen terk etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesini koronavirüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle acilen terk etti. Leyen, temas halinde olduğu birisinde virüs tespit edildiğini, bu nedenle karantinaya girdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesini kısa bir süre içerisinde terk etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, "Ofisimin bir üyesinin bu sabah COVID-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim testim negatif çıktı. Bununla birlikte önlem olarak, Avrupa Konseyi'nden derhal ayrıldım ve kendimi karantinaya alıyorum" dedi.


AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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