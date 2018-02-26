AB Komisyonu Başkanı Juncker, Makedonya'da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya geldi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşen görüşme sonrası Juncker ve Zaev, ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, yaptığı açıklamada, bu ülkeye müzakereler için kesin tarih açıklamak için değil, Makedonya'nın doğru yolda olduğunu ve bu yolda ilerlemesi gerektiğini söylemek için geldiğini vurguladı.

Makedonya'nın, AB'nin ve Avrupa tarihinin bir coğrafi parçası olduğuna işaret eden Juncker, Makedonya'nın AB'nin sadece ekonomik çıkarların değil, ortak değerlerin birliği olduğunu anladığını söyledi.

Juncker, "Ülkeniz ilerleme katetti ve bu AB'ye daha da yaklaşmasını sağlayacak. Dünyayı şaşırtan reformlar yaptınız. Bulgaristan ile ülkenizin şöhretini büyüten bir dostluk anlaşması imzaladınız." dedi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa da değinen Juncker, bu konu hakkında bir şey söylemek istemediğini, bu konunun iki ülke arasında çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Makedonya Başbakanı Zaev de ülkesini "AB Komisyonu'nun Batı Balkanlar Stratejisi ile AB'nin siyasi yapısının bir parçası" olarak tanımlayarak, AB'nin büyümeden önce daha da güçlenmesi, Makedonya'nın ise bu yönde katkı sağlaması için daha da hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Derin iç reformlara yönelik güçlü istek ve taahhütlerini AB Komisyonu Başkanı'na aktardıklarını söyleyen Zaev, "Makedonya'nın AB'ye katılımı, vatandaşların hayatının iyileştirilmesini doğrudan etkileyecektir. Biz ve tüm vatandaşlar biliyoruz ki yerel reform planının gerçekleştirilmesinde ne kadar daha başarılı olursak, AB'ye o kadar hızlı katılacağız ve Makedonya'daki vatandaşlarının günlük yaşamı o kadar hızlı iyileşecektir." diye konuştu.

Makedonya vatandaşları için hassas bir konu olan ve uzun süredir devam eden açık konuların kapanmasının basit bir hamle olmadığının altını çizen Zaev, Bulgaristan ile imzalanan dostluk anlaşmasını teşvik olarak niteledi.

Yunanistan ile isim sorununun aşılması için Makedonya'nın ciddi bir taahhütle ilerlediğini kaydeden Zaev, "(Yunanistan Başbakanı Aleksis) Çipras ile uzun yıllardır devam eden bu sıkıntılı sorunun kapanması için taahhütle çalışıyoruz. Bunun çözümü Makedonya'nın AB ve NATO entegrasyon yolunu açacaktır. Bu da vatandaşlarımız için yeni yatırımların, yeni istihdamın, daha yüksek maaşların ve daha iyi bir yaşamın sağlanması demektir." dedi.

Makedonya Hükümeti için "coğrafik bir belirteç ile Makedonya ve Yunanistan'daki bölgeyi ayırt edecek bir ismin kabul edilebilir olduğunu" dile getiren Zaev, ancak iki ülke ve milletin kimliği ile itibarına saygı duyarak sorunun kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde halledilmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde ısrar ettiklerini ifade etti.

Zaev, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde yenilikçi bir gündemin oluşacağına, 2018 yılının haziran ayında da AB katılım müzakerelerinin başlatılması kararının alınacağına inandığını dile getirdi.

İvanov ile görüşme

Juncker, ülkedeki temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile de görüştü.

Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İvanov ile Juncker arasındaki görüşmede ülkedeki mevcut siyasi durum, Avrupa-Atlantik süreci ile bölge ve AB'nin karşı karşıya kaldığı kilit zorluklara değinildiği ifade edildi.

İvanov, Makedonya'nın en yüksek dış politika stratejisi hedefi teşkil eden Avrupa perspektifi yönünde verdiği destekten dolayı Juncker'e teşekkür ederek, "Tarafımızdan yerine getirilen kriterlere binaen AB Komisyonunun öneriyi yenilemesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Makedonya'nın ilerlemesini uygun bir şekilde değerlendirme yoluyla entegrasyon süreçleri engellerinin kaldırılmasının Makedonya'daki reform sürecini olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.

Juncker'e görüşmelerde, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn de eşlik etti.