AB Komisyonu Başkanı Juncker'dan Brexit Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in olmayacağına ve İngiltere'nin AB'de kalacağına dair haberlere karşı uyararak, "Komisyonun İngiliz dostlarımızın bizi terk edecek olması ve buna bağlı olarak gelecekteki AB harcamalarını planlanması gerekiyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki yıllık AB görüşmelerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Komisyonun İngiliz dostlarımızın bizi terk edecek olması ve buna bağlı olarak gelecekteki AB harcamalarını planlanması gerekiyor" dedi.

Juncker, İngiltere'nin ayrılmasından sonra AB üyesi diğer ülkelerin bütçeye daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi. - BRÜKSEL