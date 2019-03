AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu Haftaki AB Zirvesinde Brexit Ertelemesi Görüşülecek Gibi...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bu hafta yapılacak Avrupa Birliği Zirve Toplantısı'nda Brexit'in ertelenmesinin görüşülecek gibi görünmediğini, Brexit ertelemesi için AB liderlerinin gelecek hafta yeniden toplanmasının gerekebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Perşembe günü yapılacak AB zirvesinde 29 Mart olarak belirlenen Brexit tarihinin ertelenmesini istemesinin beklendiği kaydedildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Çarşamba sabahı itibariyle bu konuda herhangi bir mektup almadığını söyledi. Alman Deutschlandfunk radyosuna konuşan Juncker, "Benim izlenimim, Avrupa Konseyi'nin bu hafta erteleme konusunda bir karar almayacağı şeklinde, fakat muhtemelen gelecek hafta tekrar görüşecekler" dedi. Juncker, "Bayan May ne kabinesiyle ne de meclisle anlaşmış durumda" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA