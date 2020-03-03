AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır
Haberler » Dünya » AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır - Haberler

AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır

03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:56
AB Komisyonu Başkanı: Birliğimizi sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır

'ın sınırını ziyaret eden (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa'nın birliğini sınamaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır" açıklamasında bulundu.


Başbakan Miçotakis eşliğinde Pazarkule Sınır Kapısı'nın Yunan tarafına giden Von der Leyen, mülteci krizi konusunda AB'nin Yunanistan'ın yanında olduğunu ve gerekli her türlü desteği vereceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler