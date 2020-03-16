AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans, kendisini karantinaya aldı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, hastalık belirtisi olmayan Timmermans'ın 6 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkan Fransa'nın Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile görüştüğü gerekçesiyle kendisini tedbiren karantinaya aldığı belirtildi.

Kaynak: AA