AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ten Türkiye'ye 'göçmenler' konusunda teşekkür

ANKARA (İHA) - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmenler konusunda Türkiye'ye teşekkür etmek için Ankara'ya geldiğini belirterek, "Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara'ya geliyorum" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, hükümet temsilcileriyle yapacağı bir dizi görüşme için Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Göçmenlerin, Belarus rejimi tarafından bir araç haline getirilmesine son verilmesi için kilit nitelik taşıyan partner ülkelere yönelik bir dizi ziyaretin dördüncü durağı olan bu ziyaret, göç ve güvenlik konusundaki genel iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

AVRUPA KOMİSYONU'NUN Göç VE GÜVENLİK POLİTİKALARININ KOORDİNASYONUNDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI MARGARİTİS SCHİNAS ZİYARETİ ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Göç yönetimi, ortak sorumluluk sergilenmesini gerektiren bir alandır. Aynı zamanda hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için ortak bir önceliktir. Göç alanındaki genel işbirliğimiz çerçevesinde, çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Şimdi, devlet destekli insan kaçakçılığı dahil hibrit tehditleri de ele almamızın zamanıdır. Bugün, çaresiz göçmenlerin kaçakçılık şebekeleri tarafından istismar edilmesine dur demek için son dönemde almış oldukları tedbirler dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara'ya geliyorum."

(Mevlüt İşli/ŞHA)

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