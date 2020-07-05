AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles Türkiye'ye geliyor Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'in 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette, başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye'nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konular da görüşüleceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA