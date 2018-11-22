AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, AİHM'in Demirtaş Kararına İlişkin, "Mahkeme...
IHAAW122453-SIY/22-11-2018 - AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin, "Mahkeme tarafından verilen kararın geçerli olmasını bekliyoruz.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin, "Mahkeme tarafından verilen kararın geçerli olmasını bekliyoruz. İnsan hakları noktasında ileriye dönük somut adımların atılmasını bekliyoruz" dedi. 22.11.2018 12: 24: 53 TSI
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