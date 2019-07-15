AB Komisyonu başkan adayı Leyen Almanya Savunma Bakanlığı'ndan istifa ediyor

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Salı günü gerçekleşecek Avrupa Komisyonu başkanlığı seçimleri öncesinde bu görev için aday gösterilen Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen çarşamba günü bakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı. Von der Leyen'in başkan seçilebilmesi için AP'de oy çoğunluğunu sağlaması gerekiyor.

Von der Leyen Salı günü gerçekleşecek oylama öncesinde Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yarın Avrupa Parlamentosu'ndan güven oyu isteyeceğim. Sonuç ne olursa olsun, Avrupa'ya tüm gücümle daha iyi hizmet edebilmek için Çarşamba günü Savunma Bakanı olarak görevimi bırakacağım." diye yazdı. Euronews.com'da Görüntüle