AB Komisyonu 'Aşı pasportu' önerisine sıcak bakmıyor
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BBC

AB Komisyonu 'Aşı pasportu' önerisine sıcak bakmıyor

18.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:11
AB Komisyonu 'Aşı pasportu' önerisine sıcak bakmıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs aşısı olmak istemeyen ya da henüz aşıya ulaşamamış kişilerin haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle, "aşı pasaportuna" sıcak bakmıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs aşısı olmak istemeyen ya da henüz aşıya ulaşamamış kişilerin haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle, "aşı pasaportuna" sıcak bakmıyor.

AB yönetimi ile bazı Avrupa ülkeleri, zorunluluk yerine, Avrupa vatandaşlarının gönüllü olarak aşı yaptırmaları konusunda daha fazla teşvik edilmelerini istiyor.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, Pazartesi akşamı video konferans aracılığıyla bir araya gelerek, koronavirüs aşısı olan kişilere daha fazla seyahat özgürlüğü tanınıp tanınmayacağını ele aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sınır ötesi seyahatlerde aşı pasaportunun zorunlu hale getirilmesini önerdi.

Ancak Brüksel, birçok AB ülkesi gibi bu konuda zorunluk getirilmesine sıcak bakmıyor.

'Aşılanamayanların hakları kısıtlanmamalı'

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç, aşı olmak istemeyen ya da henüz aşıya ulaşamayan kişilerin haklarının kısıtlanmaması gerektiğini vurguladı.





AB yetkilisi, Covid - 19 aşısının gönüllü olduğunu vurgulamaya devam etmeninin önemli olduğu uyarısında bulundu.

Brüksel'deki AB kaynakları, birçok ülke tarafından halen uygulanmakta olan, seyahat öncesi negatif PCR testi koşuluna dikkati çekerek, aşı pasaportu dışında, sınır ötesi yolculuklar için farklı seçenekler bulunduğunu belirtiyor.

AB liderleri, Perşembe günü yeniden bir araya gelerek, konuyu tartışmaya devam edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Covid - 19 aşısı yaptıran Alman vatandaşlarının restoran ve sinemalara daha erken gidebilmelerine izin verileceğini açıklamıştı. Ancak Maas'ın Pazar günü yaptığı açıklamaya diğer bakanlar tepki göstermişti.

Hollanda ve Belçika başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesi, koronavirüs aşısı konusunda bir yasal zorlama uygulanamayacağı görüşünde

BBC
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