AB Komisyonu 2022 bütçe taslağını hazırladı
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AB Komisyonu 2022 bütçe taslağını hazırladı

AB Komisyonu 2022 bütçe taslağını hazırladı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2022 yılı bütçesinin 167,8 milyar avro olmasını, ilave olarak üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 143,5 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2022 yılı bütçesinin 167,8 milyar avro olmasını, ilave olarak üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 143,5 milyar avro hibe dağıtılmasını teklif etti.

AB Komisyonu, 2022 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin 2022 yılı bütçesi 167,8 milyar avro olacak.

Söz konusu bütçeye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı 143,5 milyar avro ilave katkı sağlayacak.

AB Komisyonu, bu kaynağı üye ülkelere hibe olarak dağıtacak.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 36,5 milyar avro, uluslararası iş birliği, kalkınma ve insani yardıma 14,8 milyar avro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,1 milyar avro, stratejik yatırımlara 5,5, milyar avro, sosyal uyum ve eğitim programlarına 4,7 milyar avro, uzay araştırmalarına 2,1 milyar avro, çevreci dönüşüm programına 1,9 milyar avro, sınır güvenliğine 1,9 milyar avro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na (IPA III) 1,9 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 1,3 milyar avro, savunma ve güvenliğe 1,2 milyar avro, Ortak Pazar'a ilişkin programlara 905 milyon avro ve sağlık programlarına da 789 milyon avro kaynak tahsis edilecek.

AB bütçesi, ekonomik toparlanma ve istihdam sağlamaya yönelik önemli yatırımlara katkı sağlayacak.

Bütçe, çevre hedefleri ile uyumlu ve dijital dönüşüme yardımcı olacak projelere öncelik verecek.

Açıklanan bütçe taslağı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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