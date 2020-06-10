AB Komisyonu, 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların açılmasını istiyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırların "kademeli ve kısmen" açılmasına ilişkin önerilerini açıklayacağını bildirdi. Borrell, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan AB'nin iç sınırlarının haziranda açılmasının planlandığını belirten Borrell, dış sınırların ise ikinci aşamada açılacağını ifade etti. Borrell, bu hafta içinde AB Komisyonunun dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren "kademeli ve kısmen açılması" yönündeki değerlendirmesini açıklayacağını duyurdu. AB Komisyonu, geçen ay üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat yasağının 15 Haziran'a kadar uzatılması talebinde bulunmuştu. Kaynak: AA