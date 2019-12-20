Ab komisyon sözcüsü mamer'den 'brexit' yorumu
AB Komisyon Sözcüsü Mamer'den 'Brexit' yorumuBelçika (DHA) ? AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, düzenlenen basın toplantısında oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
AB Komisyon Sözcüsü Mamer'den 'Brexit' yorumu
Belçika (DHA) ? AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, düzenlenen basın toplantısında oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
İngiltere'de son seçimlerin netliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Mamer, Bir sonraki süreci başlatmak için ayrılık anlaşmasının hem İngiltere hem de AB'de bir an önce onaylanmasını bekliyoruz dedi.