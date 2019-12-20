20.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:03

AB Komisyon Sözcüsü Mamer'den 'Brexit' yorumu

Belçika (DHA) ? AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, düzenlenen basın toplantısında oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

İngiltere'de son seçimlerin netliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Mamer, Bir sonraki süreci başlatmak için ayrılık anlaşmasının hem İngiltere hem de AB'de bir an önce onaylanmasını bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu