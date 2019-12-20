AB Komisyon Sözcüsü Mamer'den 'Brexit' yorumu

20.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:48

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, düzenlenen basın toplantısında oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

İngiltere'de son seçimlerin netliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Mamer, " Bir sonraki süreci başlatmak için ayrılık anlaşmasının hem İngiltere hem de AB'de bir an önce onaylanmasını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA