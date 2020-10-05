AB Komisyon Başkanı Von der Leyen karantinaya girdi

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantinaya girdiğini duyurdu.

AB Komisyon Başkanı Von der Leyen, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında karantinaya girdiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıda bulunduğu gerekçesiyle tedbir amaçlı karantinaya girdiğini duyurdu. Von der Leyen Perşembe günü yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığını ve bugün bir kez daha PCR testi yaptıracağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı