AB Komisyon Başkanı von der Leyen: "AB içinde hala İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ülkeler var"
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AB Komisyon Başkanı von der Leyen: "AB içinde hala İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ülkeler var"

AB Komisyon Başkanı von der Leyen: 'AB içinde hala İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ülkeler var'
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde bazı ülkelerin İstanbul Sözleşmesi'ne hala imza atmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB içinde bazı ülkelerin İstanbul Sözleşmesi'ne hala imza atmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ursula von der Leyen,İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıl dönümü dolayısıyla Almanya Kadın Kuruluşları Ulusal Konseyi'nin çevrimiçi etkinliğinde konuştu.

AB'nin inandırıcı olması için önce kendi evinin önünü süpürmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "AB içinde hala İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayan ve hatta ayrılmayı düşünen bazı ülkeler var. Bu kabul edilemez. Kadına şiddet suçtur ve cezalandırılmalıdır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her 3 kadından birisinin cinsel taciz ve şiddet mağduru olduğunu belirten AB Komisyon Başkanı, bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin öneminin daha da arttığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin gelecekte de önemini koruyacağını, bu nedenle sözleşmenin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, "Avrupa güçlü bir mesaj vermeli. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetle mücadelede merkezi bir unsur. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddet ile mücadelede bir mihenk taşıdır." ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen AB'nin kurumsal olarak İstanbul Sözleşmesi'ne imza atmayı planladığını ve kadına şiddet ile mücadele konusunda yeni düzenlemeler getirmeyi amaçladığını kaydetti.

Von der Leyen ayrıca, Türkiye'nin sözleşmeden ayrılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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