AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen

SEÇİLMESİ zor görünüyordu. Ancak Alman politikacı Ursula von der Leyen günlerce Brüksel ve Starsburg'da tüm gücüyle AB Komisyonu Başkanı seçilmek için çalıştı. Yeşiller, Hür Demokratlar, Alman Sosyal Demokratlar Ursula von der Leyen'e hayır kararı aldı. Ancak dün akşam Avrupa Parlamentosu'nda etkili bir konuşma yapan Ursula von der Leyen, 9 oy farkla kıl payı seçimi kazandı. AB liderleri tarafından son dakika uzlaşı olarak Komisyon Başkanlığı'na önerilen Ursula von der Leyen 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda 327 hayır oyuna karşı 383 evet oyuyla 5 yıllığına AB Komisyon Başkanı seçildi. Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokratların Avrupa Parlamentosu'ndaki 16 milletvekili von der Leyen'e hayır oyu verdi.

ALMANYA'DA BAYRAM HAVASI

Alman Sosyal Demokratlar ve Yeşiller'in hayır oyu vermesine rağmen bir Alman'ın AB komisyon Başkanı seçilmesi Almanya'da bayram havası yarattı. 52 yıl aradan sonra ilk kez bir Alman, AB'nin en yüksek makamı olan Komisyon Başkanı koltuğuna oturdu. Komisyon Başkanı seçilen Ursula von der Leyen seçimi kazanınca, kürsüye çıkarak üç dilde "Yaşasın Avrupa" dedi. Ursula von der Leyen Avrupa'da hukukun üstünlüğü, cinsiyet eşitliği ve çevre dostu bir Avrupa için çalışacağı sözü verdi.

URSULA VON DER LEYEN KİMDİR

Ursula von der Leyen 1958'de Brüksel'de doğdu. Babası Ernst Albrecht Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanıydı. Daha sonra AB Komisyonu'nda görev alan baba Albrecht, Brüksel'e yerleşti ve Ursula von der Leyen 5 kardeşiyle 1971 yılına kadar Brüksel'de büyüdü. Burada hem İngilizce hem Fransızca öğrendi. Fransızca ve İngilizce'yi anadili gibi konuşan von der Leyen liseyi bitirdikten sonra önce arkeoloji okumaya başladı. Daha sonra iktisat öğrenimine geçen Ursula von der Leyen sonunda tıp okumaya karar verdi ve tıp fakültesini bitirdikten sonra hastanede bir süre doktor olarak çalıştı. Doktor Heiko von der Leyen ile evlendi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde siyasete atılan Ursula von der Leyen 2003-2005 yılları arasında Aşağı Saksonya Eyaleti'nde kadın, sağlık ve sosyal işler bakanlığı yaptı. Merkel 2005 yılında başbakan olunca, Ursula von der Leyen'i Berlin'e getirdi ve Aile Bakanı yaptı. 2009 yılına kadar Federal Aile Bakanı olan Ursula von der Leyen 2009-2013 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev yaptı. 2013'te kendi isteğiyle Savunma Bakanı olan, AB Komisyonu Başkanı olarak önerilince görevinden istifa eden Ursula von der Leyen şimdi 5 yıllığına AB Komisyon Başkanı seçildi.