AB Komisyon Başkanı Juncker: "Üzücü Bir Gündü"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin "Üzücü bir gündü" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker, AB liderlerinin Brexit Anlaşması'nın onaylandığını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Juncker, "Üzücü bir gün yaşadık. Ancak en iyi anlaşmanın bu olduğuna inanıyorum" dedi.

Belçika Başbakanı Michel Charles ise yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Parlamentosunun artık İngiltere Başbakanı May'e Brexit Anlaşması nedeniyle sahip çıkmasını ve arkasında durmasını umut ediyorum" diye konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "May ile Brexit Anlaşması sağlandı. Bu iyi bir gelişme fakat İngiltere Parlamentosu Brexit Anlaşması'nı onaylamadığı takdirde yapabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL