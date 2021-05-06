AB Komiseri Johansson Türkiye'yi ziyaret edecek
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AB Komiseri Johansson Türkiye'yi ziyaret edecek

AB Komiseri Johansson Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AB Komiseri Ylva Johansson 7 Mayıs'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek olan Johansson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart mutabakatının tüm yönlerinin ele alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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