AB Kırsal Yatırım Desteklerinde Yeni Başvuru Dönemi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı ilanı kapsamında başvuruların 12 Şubat 2018'den itibaren alınmaya başlanacağı bildirildi.



TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, yaptığı yazılı açıklamada, proje başvurularının 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren Sivas İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacağını belirtti.



IPARD II üçüncü çağrı ilanında, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri Projeleri için başvuruların 15 Mart ve Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırım Tedbiri Projeleri içinse 5 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabileceğini aktaran Genç, "Kurumsal olarak hedefimiz, tarımsal işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılarak sürdürülebilir, rekabetçi, son derece modern, verimli, hijyen şartlarını sağlayan, istihdam yaratan, pazarlamada sorunlarının olmadığı işletmelere dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.



Genç, proje başvurusunda bulunulabilecek sektörler ve sağlanacak destekler hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:



"Süt üreten tarımsal işletmeler, et üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi ile ilgili konularda proje hazırlayan yatırımcılarımıza yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişen miktarda hibe desteği verilecek. Ayrıca kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe broyler başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamındayken, yalnızca Sivas, Erzincan ve Elazığ illerinde yeni işletmeler destek kapsamında olacak olup bu imkandan ilimiz yatırımcılarının azami düzeyde faydalanmalarını istiyoruz."



TKDK Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, proje başvurusu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenlerin ise İl Koordinatörlüğündeki yardım masasına başvurabilecekleri gibi kurumun "www.tkdk.gov.tr" adresli internet sitesinden yararlanabileceklerini belirtti.