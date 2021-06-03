AB, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov'a Rusya'nın verdiği cezayı tanımayacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Rus yüksek mahkemesi tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov'a verilen 6 yıl hapis cezasını tanımayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Rus yüksek mahkemesi tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov'a verilen 6 yıl hapis cezasını tanımayacağını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya ait Simferepol'deki sözde Rus mahkemesinin" Çubarov'a 2014'te kitlesel ayaklanmalar organize ettiği iddiasıyla gıyabında 6 yıl hapis cezası verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "AB, Kırım yarımadasının Rusya tarafından yasa dışı ilhakını tanımamaktadır. Bu nedenle yasa dışı bir mahkemenin verdiği mahkumiyet kararı da tanınmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Çubarov hakkındaki mahkumiyet kararının insan hakları ihlali ve Rusya tarafından Kırım Tatar halkına uygulanan eziyetin bir başka örneği olduğu belirtilen açıklamada, KTMM'nin faaliyetlerine uygulanan yasağın derhal kaldırılması gerektiği kaydedildi.

26 Şubat olayları

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, 26 Şubat 2014'te Genel Kurulda Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına ilişkin referandumu görüşeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Kırım'ın Rusya'ya katılmasını isteyen Rus Birliği Partisi, Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu önünde miting kararı aldı.

Ukrayna'nın bütünlüğünü savunan KTMM de aynı gün, parlamento önünde miting düzenleyeceğini ilan etti. Kırım Parlamentosu önünde, KTMM ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapıldı. Mitingler sırasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Kırım Tatar Türkleri arasında potansiyel tehlike görülenler hapse atılmış ve yarımadaya girişi yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam