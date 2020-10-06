AB, Kırgızistan'da yeni ve şeffaf seçimler düzenlenmesini bekliyor
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AB, Kırgızistan'da yeni ve şeffaf seçimler düzenlenmesini bekliyor

06.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:22
AB, Kırgızistan'da yeni ve şeffaf seçimler düzenlenmesini bekliyor

Avrupa Birliği (AB), parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebiyle cumhurbaşkanlığı ve parlamentonun işgal edilmesinin ardından Kırgızistan'da güvenilir ve şeffaf şekilde yeni bir seçim düzenlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebiyle cumhurbaşkanlığı ve parlamentonun işgal edilmesinin ardından Kırgızistan'da güvenilir ve şeffaf şekilde yeni bir seçim düzenlenmesinin beklendiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin 4 Ekim'deki seçimlerin sonucunun Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından iptal edilmesini not ettiği belirtildi.

Açıklamada, "AB, ülkedeki tüm siyasi güçlere anayasa çerçevesinde hareket etmesi ve uzlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözmesi çağrısında bulunmaktadır. Kırgızistan'ın uluslararası taahhütleri ve vatandaşlarının demokratik haklarına uygun biçimde yeni güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı seçimlerin düzenlenmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin Kırgızistan'ın gelişmesini desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmişti. Merkez Seçim Komisyonu da milletvekili seçim sonuçlarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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